Kadın Milli Briç Takımımız finalde!

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Pandemi nedeni ile bir yıl ertelenen Dünya Şampiyonası’nda yarışmak için sekiz takımlık kotası olan Avrupa Bölge elemelerini derece ile bitirerek Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Kadın Milli Briç Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda da beklenildiği gibi müthiş bir performans sergileyerek finale yükselmeyi başarmıştır.

Dilek Yavaş, Serap Kuranoğlu, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Eren Özan, Belis Atalay (Kaptan), Halil Atalay (Koç)’dan oluşan Milli takımımız, 24 ülke takımının katıldığı Dünya Şampiyonası’nda grup maçlarını beşinci olarak tamamlayıp çeyrek finale katılma hakkı kazanmıştır. Çeyrek finalde rakibi Amerika’yı açık farkla yenen millilerimiz yarı finalde İngiltere ile eşleşmiştir. Altı devre boyunca İngiltere’ye karşı hep açık farkla önde oynayan takımımız 8 Nisan Cuma (bugün) günü oynanan son devrede de aradaki farkı korumuş ve finale çıkmaya hak kazanmıştır.

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Tecrübeli millilerimiz finalde ise İsveç ile eşleşti. 3 devresi bugün oynanan maçın diğer 3 devresi de 09.04.2022 tarihinde devam edecek.

Ülkemize bu heyecanı yaşatan ve başarılı oyunları ile gönülleri fethedip gururlandıran Kadın Milli Takımımıza, altı devre sürecek olan final maçlarında başarılar dileriz.