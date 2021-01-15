MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Diğer HaberleriKadın milli boksörlerden Sırbistan'da iki madalya
GeriDiğer Kadın milli boksörlerden Sırbistan'da iki madalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Kadın milli boksörlerden Sırbistan'da iki madalya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın milli boksörlerden Sırbistan'da iki madalya
Abone Olgoogle-news

Sırbistan'da devam eden 10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'yu mağlup ederek birincilik elde etti.

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise, Sırp rakibi Nina Radovanovic'e mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

57 kiloda Aycan Güldağı ve 75 kiloda Şennur Demir yarın final müsabakalarında ringe çıkacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle