Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde sadece kadın liglerinde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların birinci transfer ve tescil dönem sonunun, TFF Amatör İşler Kurulu ve FIFA'dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...