Kadın kulüpleri FIFA’ya başvurdu

Efkan Bucak / Spor Arena

FIFA tarafından TFF’ye yapılacak ek kadın futbol yardımının 3.5 milyon lira tutacağı ve muhtemelen federasyonun kadın futboluna ayırdığı mevcut bütçesinden de fazla olacağından hareket eden kulüpler, bu yardımın kullanımında şeffaflık için FIFA’dan yardım istedi.



Birlik Başkanı Erdem Göktürk, 100 kulübü temsil eden bir oluşum olduklarını belirterek “Kulüpler defalarca, kadın futbol bütçesinin ne kadar olduğuna, nasıl kullanıldığına, daha önceden UEFA’dan gelen yardımların miktarı ve kullanım alanlarına dair federasyondan yazılı bilgi taleplerinde bulundular. TFF’den gelen açıklama, ne yazık ki, ‘kadın futbolunun gelişimi ve organizasyonlarında kullanılıyor’ basitliğini aşamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunduk” dedi.



Göktürk, pandemi nedeniyle ara verilen kadın liglerinin akıbetine dair de bir karar verilmediğini ekledi.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!