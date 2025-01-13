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Kadın hentbolculara sahada meydan dayağı

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#Hentbol#Spor#Şanlıurfa
Kadın hentbolculara sahada meydan dayağı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu takımlarından Şanlıurfa Güneşin Çocukları, önceki gün deplasmanda 27-27 berabere kalıp bir üst turu garantilediği Bingöl Spor Lisesi karşılaşması sonrası saldırıya uğradı.

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Sahaya inen bazı taraftarlarlar Şanlıurfalı oyuncuları çeşitli yerlerinden yaraladı. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada “Tribünden atlayarak olaya katılan 5-10 kişilik bir grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında arasında yaşandığı tespit edilmiştir” denirken iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak olayla ilgili bir açıklama yapıp, “Çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız” dedi. Hentbol Federasyonu da bir kınama mesajı yayımladı.

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#Hentbol#Spor#Şanlıurfa

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