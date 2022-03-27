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Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

#Güreş#Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası#Yasemin Adar
Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

Macaristan’da düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Aladağ Güreş Kamp Merkezi’nde sürdüren A Milli Takım’da hedef, Avrupa’nın zirvesine çıkmak.

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28 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Budapeşte’de yapılacak olan şampiyona öncesinde A Milli Takım kampını ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızın moralleri yerinde, hepsi iddialı, umut dolu. Sakatlık yaşamadan şampiyonaya gitmek bizim için önemli. Şu anda şükür, her şey yolunda" dedi.  

BAŞKAN EROĞLU: YİNE TARİH YAZMAYA GİDECEĞİZ 

Mart ayında Bulgaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’nin rekor madalya ile döndüğünü hatırlatan Başkan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. Bunun yanında serbest ve grekoromen erkek takımlarımız ikinci oldu, serbest milli takımımız bir madalya ile Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı. Allah çalışana veriyor, benim sporcularıma tavsiyem çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunun önünde hiçbir engel duramaz. Fikirleriniz, düşünceleriniz, hayalleriniz güneş kadar büyük ve parlak olsun. Madalyalar kimsenin tekelinde değil. Çalışanlar her zaman zirveye yakın olur. Bulgaristan’da başardık, sıra Macaristan’da. Oraya, yeni bir tarih yazmaya gideceğiz. Milletimizin yüzünü güldüreceğimize inancımız tam." 

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Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı


YASEMİN ADAR YİĞİT: HEDEF 5’İNCİ ALTIN MADALYA 

Kadın Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Yasemin Adar Yiğit ise, son derece verimli bir kamp geçirdiklerini kaydederek, "Bulgaristan’daki U23 Şampiyonası’nda alınan sonuçlar bize de moral oldu. Hem ülkem, hem federasyonumuz ve Şeref başkanımız adına, hem de bir sporcu ve federasyon asbaşkanı olarak orada İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak gurur vericiydi. Bütün genç kızlarımızı tebrik ediyorum. Kadın güreşi başarıların üstüne başarı ekliyor, her zaman çıtayı en üst seviyeye çıkarmanın peşindeyiz. Özellikle 2016 yılından itibaren gelen bir başarı ivmemiz var ve bu her yıl katlanarak artıyor. Şimdi Macaristan’a gideceğiz ve takım halinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Daha önce Avrupa’da 3. oluyorduk ama artık bize 3.’lükler yetmiyor. 2016 yılından beri üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonu oldum, hedefim Avrupa’da 5’inci altın madalyayı almak" dedi. 

BUSE ÇAVUŞOĞLU: GENÇLER BAŞARDI, SIRA BİZDE 

Milli takımımızın 72 kilodaki madalya umudu Buse Çavuşoğlu da, takım olarak Avrupa’nın zirvesine çıkacaklarına inandığını söyledi.

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Çavuşoğlu, "U23 ekibimiz takım halinde bir tarih yazdı ve Avrupa Şampiyonu oldu, şimdi sıra bizde. İnşallah biz de büyüklerde Avrupa Şampiyonu olacağız. Bunun için çok çalıştık" dedi.

Çavuşoğlu, "Kendi adıma konuşmak gerekirse, ben 2 sene Avrupa Şampiyonası’na katılamadım. Birinde omzumdan sakatlığım vardı, diğeri de olimpiyat senesi olduğu için takım halinde katılamadık. Hedefim iki senenin ardından ülkeme altın madalya kazandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak" diye konuştu.  

EFRAHİM KAHRAMAN: TÜRKİYE, KADIN GÜREŞİNDE ÇIKIŞTA 

Şeref Eroğlu başkanlığında Türkiye Güreş Federasyonu’nun desteğiyle ilk çıkılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda büyük başarılara imza atıldığına dikkat çeken Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efrahim Kahraman da, "Bu gurur verici bir duygu, katıldığımız ilk büyük turnuvada rekorlar kırdık. Bu bize büyük sorumluluklar yükledi. Yine başarmak zorundayız. Ülkemiz son yıllarda kadın güreşinde büyük bir çıkışta, bunu U23 Avrupa Şampiyonası’nda da gösterdik. Devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDECEK SERBEST KADIN MİLLİ TAKIM KADROSU: 

50kg Evin Demirhan Yavuz, 53kg Zeynep Yetgil, 55kg Bedia Gün, 57kg Elvira Kamaloğlu, 59kg Elif Yanık, 62kg Yağmur Çakmak, 65kg Aslı Tuğcu, 68kg Aslı Demir, 72kg Buse Çavuşoğlu ve 76kg Yasemin Adar Yiğit 

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Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

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