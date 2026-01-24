×
Kadın futbolunda tarihi imza! NBA efsanesinin kızı, dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 13:20

NBA efsanesi Dennis Rodman'ın kızı olan Trinity Rodman, Washington Spirit ile imzaladığı sözleşmeyle dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu.

ABD’li kadın futbolcu Trinity Rodman, biten sözleşmesinin ardından kulübü Washington Spirit ile imzaladığı üç yıllık yeni kontratla kadın futbolunda dünyanın en yüksek maaş alan futbolcusu oldu.

23 yaşındaki yıldızın yeni sözleşmesi sayesinde primlerle birlikte yıllık yaklaşık 2 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Bu anlaşmadan önce en yüksek kazanan kadın futbolcu 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Ballon d'Or’u kazanan Barcelona forması giyen Aitana Bonmati'ydi.

"ÇIĞIR AÇAN BİR AN"

İmza sonrasında duyguları sorulan Rodman, "Harika hissediyorum, çok mutlu ve sevinçliyim. Bence bu çok önemli ve çığır açan bir an. Bence bu imza, hayalleri olan Amerikalı kızlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Ben de onlardan biriydim ve hala öyleyim, bu yüzden çok minnettarım. Elbette herkesin bunun hakkında düşünceleri ve görüşleri olacak, ama ben umursamıyorum. Bu yüzden yapılan yorumlar benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunda tarihi imza NBA efsanesinin kızı, dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

NBA EFSANESİ DENNIS RODMAN'IN KIZI

Trinity Rodman, 5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan efsane basketbolcu Dennis Rodman'ın kızı.

