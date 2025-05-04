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Kadın futbolunda şampiyon FOMGET Gençlik oldu!

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#Kadın Futbolu#Fomget Gençlik#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Kadın futbolunda şampiyon FOMGET Gençlik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 16:25

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB Fomget, ligin son haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek sezonu Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasına ABB Fomget ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 67'şer puanla ilk iki sırada girmişti.

Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı ALG Spor'la 1-1 berabere kalırken, ABB Fomget ise Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 70 puana yükselen ABB Fomget sezonu şampiyon olarak tamamladı. 68 puana yükselen Fenerbahçe ise 2. sırada yer aldı.

KADIN FUTBOLUNDA ŞAMPİYONLAR

2021-22 sezonunda faaliyete geçen Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şu şekilde:

2021-22 : ALG
2022-23 : ABB Fomget
2023-24 : Galatasaray
2024-25 : ABB Fomget

 

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#Kadın Futbolu#Fomget Gençlik#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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