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Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya!

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#Kadın Futbolu#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Fenerbahçe Petrol Ofisi
Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 13:47

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi derbide karşı karşıya gelecek.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim'de Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi maçına sahne olacak.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki takım, Fenerbahçe​​​​​​​ Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 13 Ekim 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.

Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, lige heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda yarattığı atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak.

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#Kadın Futbolu#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Fenerbahçe Petrol Ofisi

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