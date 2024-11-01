Kadın futboluna UEFA'dan 1 milyar euro!

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Kadın futbolcular, teknik direktörler, hakemler ve ekiplerin büyümesine yardım etmek isteyen UEFA, 2024-30 arasındaki 6 yılda kadın futboluna 1 milyar Euro yatırım yapacak.

6 yıllık stratejik planını, ‘Durdurulamaz’ başlığıyla duyuran UEFA, kadın futbolunu 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş seviyelere taşımayı amaçlıyor. Ulusal takımlar için yeni rekabet sisteminin ve formatın başlatılmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa organizasyonu başlatılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun da tam destek verdiği yeni strateji çerçevesinde UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratıp futbolun her Avrupa ülkesinde en çok yapılan takım sporu olmasını sağlamaya çalışıyor. Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı futbol oynuyor. UEFA, bu plan sayesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yukarılara taşımak istiyor.

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