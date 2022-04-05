Kadın futbolu emin ellerde! Nurcan Çelik'in pozitif enerjisi ve küçük Emine'yi mutlu eden hediye...

Dünyada kadın futboluna ilgi her geçen gün artarken Turkcell Kadınlar Ligi'nde de futbol coşkusunu yaşıyoruz.
Sezonu genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla açan Hepsiburada Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başarılı teknik direktörü Nurcan Çelik'le bir araya geldik. Konak Belediyespor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Çelik, neşeli tavırları ve pozitif enerjisiyle tüm sorularımızı yanıtladı.
Kadın futbolunda bütçelerin kısıtlı olduğunu vurgulayan ve sponsorlarıyla birlikte daha rahat hareket etme imkanı bulduklarını ifade eden Çelik, federasyon seviyesinde kadın futbolunun net bir temsilcisinin bulunmadığına dikkat çekiyor...
Sezon öncesi takımın oluşma sürecinin dar bir zaman içerisinde gerçekleştiğini belirten Nurcan Çelik, ağırlıklı olarak 16-17 yaşındaki oyuncularla mücadele ettiklerine de sözlerine ekliyor.
VE MAÇ GÜNÜ
Hafta sonu Kadınlar Ligi B Grubu maçında Konak Belediyespor ile Galatasaray Hepsiburada takımları karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir ekibi, henüz ilk dakikada golü bulurken sarı kırmızılılar hemen toparlandı ve devre öncesi skoru 1-1'e getirdi. Konak Belediyespor, ikinci yarıda bulduğu golle maçtan 2-1 galip ayrılırken maçın ardından dostluk görüntüleri oluştu. Her iki takım futbolcuları ve teknik ekip birbirlerini tebrik etti.
EMİNE'Yİ MUTLU EDEN HEDİYE
Atatürk Stadı'nın 1 numaralı yan sahasında oynanan maçın ilgi odağı ise küçük Emine oldu. Saha kenarında telk örgülerinin bulunduğu alandan maçı takip eden Emine, bir an olsun gözünü sahadan ayırmadı. Maç öncesi gözüne uyku girmediğini ifade eden küçük futbolsever teknik direktör Nurcan Çelik ve oyuncuları yakından takip etti.
Emine'nin mutluluğu, Galatasaray Hepsiburada yetkililerinin forma hediye etmesiyle bir kat daha arttı.