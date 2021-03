Kadın futbolu çağ atlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın futbolu için önemli bir iş birliğine imza attı. Riva’da düzenlenen basın toplantısında Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunun yanına Kadın Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu da eklediğini açıkladı ve kadın futboluna verdiği desteği büyüttü. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç’in katıldığı basın toplantısında Turkcell, yapılan 2 yıllık anlaşmayla Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunu sürdürürken, Kadınlar Futbol Birinci Ligi’nin de ilk isim sponsoru olduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında, kadın milli takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerine desteğe de devam edilecek.

Kalkavan: Marka değerini artıracak

Toplantıda, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir senedir ara verilen kadın futbolunun 17 Nisan’da tekrar başlayacağı, 1. Lig’in ‘bubble’ formatında Antalya’da oynanması için hazırlıkların sürdüğü müjdesini de Nihat Özdemir’den aldık. İmza töreninde ilk sözü alan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, “Kadın Milli Takımımız’ın sponsorluk piramidine üç yeni marka ekledik. Kadın Milli Takımımız’ın maçları artık canlı olarak televizyondan yayınlanmakta. Kadınlar ligimizin bugünden itibaren Turkcell Kadın Futbol Ligi olarak anılmasının yaratacağı etkinin Türkiye’nin dört bir yanında futbol oynayan kız çocuklarına cesaret vereceğine ve marka değerini artıracağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Necla Güngör Kırağası: Kalite artacak

Kalkavan’ın ardından Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası söz aldı, anlaşma nedeniyle duyduğu mutluluk sesine yansımıştı:

“Yıllardır bir isim sponsoru olmasını hayal ettiğimiz Kadın Ligi artık Turkcell Kadın Futbol Ligi ismiyle çok daha bilinir ve kaliteli hale gelecek. Milli takımlarımız için en önemli oyuncu havuzu niteliği taşıyan ligimizin gelişimi, milli takımımızın performansınada olumlu yansıyacak.” Milli takım kaptanımız ve kadın futbolunun en doğru rol modellerden Didem Karagenç anlaşmanın önemini, bu sporun içinde senelerdir var olma savaşı veren bir futbolcunun ağzından anlattı salonu dolduranlara. Didem, çok sevdiği futbola sokakta oynayarak başlamış bir kadın futbolcu olarak, en çok bu sponsorluk sayesinde futbola başlayacak genç kızlar için heyecanlıydı.

ERKAN: HAYATIN HER ALANINDA ÇiFT FORVETiZ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,“Turkcell olarak ‘hayatın her alanında çift forvetiz’, cinsiyet eşitliğini savunuyor ve ‘eşit işe eşit ücret’ prensibiyle hareket ediyoruz. Ayrıca, her yıl kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Her zaman kadınların yanındayız” dedi.

ÖZDEMiR: 19 YILDIR TÜRK FUTBOLUNUN YANINDA

Toplantıda son sözü TFF Başkanı Nihat Özdemir aldı: “19 yıldır federasyonumuzun ana sponsorluğunu yapan Turkcell, aynı zamanda ampute futbolunun lokomotifi oldu ve e-Milli Takımımıza destek verdi. Şimdi de kadın ligimize çok ayrı bir değer katacak.”

