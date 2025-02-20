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Kadın futbolcuyu rızası olmadan öpen Rubiales suçlu bulundu

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#Rubiales#İspanya#Kadın Futbolcu
Kadın futbolcuyu rızası olmadan öpen Rubiales suçlu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 15:57

Eski İspanya Futbol Federasyon Başkanı Luis Rubiales, kadın futbolcuyu öptüğü gerekçesiyle suçlu bulundu.

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İspanya Yüksek Mahkemesi, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından futbolcu Jenni Hermoso'yu rızası olmadan öptüğü gerekçesiyle suçlu buldu.

47 yaşındaki Rubiales, cinsel saldırıda bulunmak ve ardından Jenni Hermoso'yu öpüşmenin rızaya dayalı olduğunu beyan etmeye zorlamakla suçlandı. Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada Rubiales suçlamaları reddetti.

İspanya Yüksek Mahkemesi ayrıca Rubiales'in 10.000 eurodan fazla para cezası ödemesine hükmetti ancak Rubiales'i zorlama suçundan beraat ettirdi. Savcılar Rubiales için hapis cezası talep etmişlerdi.

Mğadur Hermoso bu ayın başlarında Yüksek Mahkeme'ye “saygısızlığa uğradığını hissettiğini” ve öpüşmeyi “asla” kabul etmediğini söyledi.

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“Hiçbir şey duymadım ya da anlamadım. Bir sonraki yaptığı şey beni kulaklarımdan tutup dudaklarımdan öpmek oldu.  Patronum tarafından öpüldüğümü biliyordum ve bu hiçbir sosyal ya da iş ortamında olmamalıydı. Sanırım hayatımın en mutlu günlerinden birini lekeleyen bir andı. Tüm bunlar Madrid'e döndükten sonra dünya şampiyonu olmanın tadını çıkaramayacağım anlamına geliyordu.”

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#Rubiales#İspanya#Kadın Futbolcu

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