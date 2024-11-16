Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başlayacak. KArşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetecek.Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, topladığı 16 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini arayacak.