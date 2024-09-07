Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu yarın başlayacak

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14 takımın yer aldığı ligde ilk devre 22 Aralık'ta oynanacak 13. hafta maçlarının ardından bitecek.
Sezonun ikinci yarısı 26 Ocak 2025'te başlayacak, 4 Mayıs 2025'teki 26. hafta müsabakalarıyla sezon tamamlanacak.
- Son şampiyon Galatasaray
Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon play-off sistemi kalkarken, sezonu ilk sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmıştı.
Statüde değişiklik olmazken, bu sezon da 26 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.
- İlk hafta programı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyepor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)
16.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)
16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)
17.00 Beylerbeyi-Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)
17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)
11 Eylül Çarşamba:
17.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Vefa)