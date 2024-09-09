Kadın Futbol Süper Ligi başladı! Trabzonspor'un rakibi sahaya çıkmadı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi dün başlarken, Trabzonspor’un Karadeniz Ereğli Belediyespor’a konuk olduğu maç ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Bordo mavili ekip kendi arasında antrenman yaptıktan sonra Trabzon’a döndü.
Zonguldak temsilcisinin çekilme kararı aldığı öğrenilirken maçla ilgili kararı TFF verecek.
Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ünyespor-Bornova Hitab: 3-0
Hakkarigücü-Fatih Vatanspor: 1-2
ALG Spor-Amedspor: 1-1
Beylerbeyispor-Beşiktaş: 3-0
Ankara FOMGET-Fenerbahçe: 1-2