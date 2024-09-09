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Kadın Futbol Süper Ligi başladı! Trabzonspor'un rakibi sahaya çıkmadı

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#Kadın Futbol Süper Ligi#Trabzonspor#Karadeniz Ereğli Belediyespor
Kadın Futbol Süper Ligi başladı Trabzonsporun rakibi sahaya çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Ligin ilk gününde Trabzonspor'un rakibi Karadeniz Ereğli Belediyespor maça çıkmadı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi dün başlarken, Trabzonspor’un Karadeniz Ereğli Belediyespor’a konuk olduğu maç ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Bordo mavili ekip kendi arasında antrenman yaptıktan sonra Trabzon’a döndü.

Zonguldak temsilcisinin çekilme kararı aldığı öğrenilirken maçla ilgili kararı TFF verecek.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ünyespor-Bornova Hitab: 3-0
Hakkarigücü-Fatih Vatanspor: 1-2
ALG Spor-Amedspor: 1-1
Beylerbeyispor-Beşiktaş: 3-0
Ankara FOMGET-Fenerbahçe: 1-2

Kadın Futbol Süper Ligi başladı Trabzonsporun rakibi sahaya çıkmadı

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#Kadın Futbol Süper Ligi#Trabzonspor#Karadeniz Ereğli Belediyespor

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