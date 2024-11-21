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Kadın Curling Milli Takımı'ndan tarihi başarı!

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#Avrupa Curling Şampiyonası#Kadın Curling Milli Takımı#Sporanasayfa
Kadın Curling Milli Takımından tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 15:00

Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

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Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

Şampiyonanın grup aşamasında Litvanya'yı 12-4, İskoçya'yı 5-4, Estonya'yı 5-4, İsveç'i 7-5, Macaristan'ı da 12-2 mağlup eden Türkiye, Norveç'e 10-6, İtalya'ya 11-7, İsviçre'ye 10-4 ve Danimarka'ya 8-7 yenildi.

Ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında kalarak elendi ancak 6'ncılığı elde ederek Avrupa şampiyonasındaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Milliler, 2025'in mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için piste çıkacak.

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#Avrupa Curling Şampiyonası#Kadın Curling Milli Takımı#Sporanasayfa

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