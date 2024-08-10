Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit: İOC Türk düşmanı

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Kadın Boks Milli Takımımız’ın başantrenörü Nazım Yiğit, Buse Naz Çakıroğlu’nun Çinli Yu Wu’ya yenildiği final maçını yöneten hakemlere sert tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası çok sinirli olduğu görülen ve ringe girmeye çalışan Yiğit’i, sporcusu Çakıroğlu sakinleştirmeye çalıştı. Nazım Yiğit daha sonra TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada, İOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) aleyhine zehir zemberek sözler söyledi:

DÜNYANIN EN KÖTÜ HAKEMLERi

“Bu, Türk düşmanlığı. Göz göre göre hakkımız yediler. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da aynısını yaptılar. Kazandığımız raundu rakibe verdiler. İOC dünyanın en kötü hakemlerini buraya göndermiş. İOC’yi kınıyorum, tanımıyorum.”