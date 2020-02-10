Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu

Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges şehirleri ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen eleme karşılaşmaları sona erdi.

Dörder takımlı dört grupta oynanan maçlar sonunda olimpiyat oyunlarına direkt katılma hakkına sahip ABD ve Japonya'nın bulunduğu iki grupta en yüksek puanlı ikişer takım, diğer iki grupta ise en iyi puana sahip üçer ekip, Tokyo 2020'ye katılım bileti aldı.

Karşılaşmaların ardından, Avustralya, Belçika, Sırbistan, İspanya, Kanada, Porto Riko, Fransa, Nijerya, Çin ve Güney Kore, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan ülkeler oldu.





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