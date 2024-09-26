Kadın basketbolunda Süper Lig, 7 şehrin takımıyla oynanacak

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda, 7 şehirden 13 takım mücadele edecek.

Ligin 45. sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.

- 7 şehirden takım olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 7 şehrin ekibi yer alırken, en fazla İstanbul'dan (4) takım katılım gösterecek. Ankara'dan üç, Mersin'den iki, Muğla, Zonguldak, Kayseri ve Kocaeli'nden birer takım ligde yer alacak.

İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde mücadele verecek.

Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Muğla'yı YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Zonguldak'ı Zonguldakspor Basket 67, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol, Kocaeli'yi ise Danilos Pizza temsil edecek.