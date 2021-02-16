Kadın basketbolunda derbi zamanı! Saati ve yeri değişti, Galatasaray ile Beşiktaş...

Güngören Spor Kompleksi'nde ve saat 17.15'te başlayacağı açıklanmıştı. Mücadelenin hem yeri hem de saati değişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition KBSL 20. haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMLARI...

Geride kalan 19 haftada 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 2. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, 84-73 kazanmıştı.

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