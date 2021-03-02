Kadın basketbolunda derbi heyecanı, Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçı da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda otururken, 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Öznur Kablo, 84-76'lık skorla kazanmıştı.

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