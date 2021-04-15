Kadın basketbolunda Avrupa'nın 1 numarası İstanbul'da belli olacak

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarasının belli olacağı organizasyonda Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, İspanya'dan Perfumerias Avenida ve Macaristan'dan Sopron Basket mücadele edecek.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarın saat 16.00'da Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg ve saat 21.00'de Perfumerias Avenida-Sopron Basket maçları oynanacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 18 Nisan Pazar günü 2020-2021 sezonunun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak, kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



- Fenerbahçe, 3 kez final oynadı



Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Sarı-lacivertli ekip, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 2013 ile 2014 yıllarında gerçekleştirilen Sekizli Final ve 2017'de düzenlenen Dörtlü Final turnuvalarında finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Fenerbahçe, 2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.





- İstanbul, 3. kez ev sahipliği yapacak



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon, 3. kez İstanbul'da belli olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, 2012 ve 2016'da İstanbul'da sahibini bulmuştu.

2012'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Sekizli Final'de Ros Casares (İspanya), 2016'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.



- Kupanın tarihçesi



Kadınlar basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



- Rekor Daugava Riga'da



Bu sezon 62. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 5'er kez kupayı müzesine götüren İtalya ekibi Vicenza ile Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg kazandı.

Bu turnuvada 2014 yılında Sekizli Final'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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