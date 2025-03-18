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Kadın basketbolda Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak

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#Beşiktaş#Galatasaray#ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası
Kadın basketbolda Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:29

ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak

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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş BOA, derbi maçta 19 Mart Çarşamba Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakada Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün ve Seda Esen hakem üçlüsü görev yapacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, Edirne'de düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıracak.

Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring eşleşmesinin galibi yarı finalde Emlak Konut-BOTAŞ maçının kazananıyla 21 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Kupada final müsabakası, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

 

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#Beşiktaş#Galatasaray#ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

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