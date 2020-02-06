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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Kadın basketbolcular maç sonu tekme-tokat kavga etti

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ABD'de Alabama State- Texas Southern ünivesiteleri kadın basketbol takımları arasında oynanan maçta büyük kavga çıktı. Karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları tekme ve tokatlarla birbirine girerken, kavga uzun süre yatıştırılamadı.

Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde oynanan Alabama State-Texas Southern kadın basketbol ligi müsabakasında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern’ün 81-54 kazandığını duyurdu.

Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Kadın basketbolcular maç sonu tekme-tokat kavga etti

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