Kadın basketbolcular maç sonu tekme-tokat kavga etti

Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde oynanan Alabama State-Texas Southern kadın basketbol ligi müsabakasında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern’ün 81-54 kazandığını duyurdu.



Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi.





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