Kadın Basketbol Haberleri: Merve Aydın, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'da Nissan Al-Qazeres Extremadura takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Kariyerinde 152 kez milli takım forması giyen Merve Aydın, Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa'da ise Nantes Reze Basket takımlarında da oynadı.

Açıklamada, "Merve Aydın'a 'Hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.