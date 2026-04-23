Kadıköy'ün Cherif'i hedefi tutturamadı!

Fenerbahçe'nin devre arasında hücum hattına derinlik katması için kadrosuna dahil ettiği Sidiki Cherif, Duran ve En-Nesyri’nin ayrılığı sonrası bir anda takımın tek orijinal santrforu olarak kalırken bu sorumluluk Gineli oyuncuya ağır geldi. Ligde 2, kupada 1 golü bulunan 19 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Tedesco sezonun en kritik virajında forma teslim etti. Ancak Cherif 2’si Süper Lig’de, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere ilk 11’de görev yaptığı son 3 maçta sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Rakip kalede tehdit oluşturamadı

Ligde 4-0 kazanılan Kayserispor maçı, 90+8’de gelen golle 2 puanın bırakıldığı Rizespor mücadelesi ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor randevusunda ilk 11’de sahaya çıkan Cherif, skor üretmek bir yana rakip kalede tehdit dahi oluşturamadı. Genç oyuncu, görev aldığı bu üç kritik maçta da isabetli şut atamadan oyundan alınmaktan kurtulamadı. Cherif’in bu periyotta sahadaki etkisiz görüntüsü istatistiklere de çarpıcı bir şekilde yansıdı:

Kayseri maçında kaleyi göremedi

Kayserispor: 4-0 (D) Fenerbahçe’nin 7’si isabetli 18 şutla 4 gol bulduğu maçta, 68 dakika sahada kalan Cherif tek bir şut dahi çekemeden 16 dokunuşla maçı tamamladı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2-2 Sarı lacivertli takımın 5’i isabetli 15 şut attığı 2-2’lik beraberlikte, 70 dakika görev yapan Gineli forvet sadece 1 isabetsiz şut kaydedebildi.

KONYASPOR: 0-1 (D) Fenerbahçe 6’sı isabetli 24 şut girişiminde bulunurken bunların sadece isabetsiz 2 tanesi 56 dakika sahada bulunan Cherif’e aitti.

Şimdi camiada en çok merak edilen konu şu; derbide F.Bahçe’nin gol umudu Cherif mi olacak yoksa Tedesco alternatif bir çözüm mü üretecek?