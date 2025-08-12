Kadıköy'e damga vuran an: İrfan Can'ın düdük yanılgısı, Feyenoord'un golü... Fenerbahçe 3 dakikada döndü!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta Hollanda’da oynanan ilk maçı 90+1’de yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynana karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanırken, Feyenoord'un ilk golünden önce yaşananlar maça damga vurdu.

MOURINHO 3-4-1-2 İLE SAHADA





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşısında formasyon değişikliğine gitti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta 3-4-3 ile sahada yer alan ekibini, rövanşta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya sürdü.

Mourinho, golcüleri Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte görevlendirdi.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Fenerbahçe 'nin yeni transferleri Jhon Duran ile Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

İlk resmi maçlarına Feyenoord deplasmanında sonradan oyuna girerek çıkan iki yeni transfer, rövanşa ise 11'de başladı.

Öte yandan bu iki oyuncu ile Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarların önünde ilk kez sahaya çıktı.

KADIKÖY'DE KAPALI GİŞE





Fenerbahçe li taraftalar, Feyenoord maçında stadın tamamını doldurdu.

Yeni sezonun Kadıköy'deki ilk resmi maçına oldukça ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşma öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

KADIKÖY'E DAMGA VURAN AN

Feyenoord'un golünden önce yaşananlar Kadıköy'e damga vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat, hakem Istvan Kovacs'ın düdüğünü çaldığını sanarak topu orta alanda eline aldı. Romanyalı hakem ise düdüğünü çalmadığını belirterek topu Feyenoord'a verdi.

Bu pozisyonda faul vuruşu kazanan Feyenoord, mücadelenin 41. dakikasında Hwang'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte boş kalan Watanabe'nin yakın köşeye yaptığı kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE 3 DAKİKADA DÖNDÜ!





Bu golün ardından baskını arttıran Fenerbahçe, devreyi yeni transferlerinin golleriyle 2-1 önde tamamladı. Sarı - lacivertiller önce 44'te Archie Brown ile skora dengeyi ardından ise 45+2'de Jhon Duran ile öne geçti.

ARCHIE BROWN'DAN KARİYER İLKİ





Archie Brown, bu golle birlikte profesyonel kariyerinin ilk kafa golünü Fenerbahçe formasıyla Feyenoord filelerine gönderdi.

İKİNCİ YARI SAMBA

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Fred'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından rakibi daha çok yarı sahasında karşılayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Watanabe ile konuk ekip skoru 4-2 yapsa da bu gole Fenerbahçe 90+5. dakikada Anderson Talisca ile cevap verdi ve sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galip gelerek adını play-off turuna yazdırdı.

