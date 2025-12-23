Kadıköy'e 2025'te Cerny damgası: Fenerbahçe'nin kabusu!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

CERNY'DEN DUBLE





Mücadelenin 33. dakikasında Vaclav Cerny, derbideki gol perdesini açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Çek futbolcu, dar açıdan topu filelere gönderdi.

Maçın son bölümüne 1-1'lik beraberlikle girilirken Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu. Sahneye bir kez daha çıkan Çek yıldız, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

KADIKÖY ALIŞKANLIĞI

Öte yandan Beşiktaş'ın yıldızı Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'deki 4. golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık geçiren Cerny, Kadıköy'de oynanan ve İskoçya ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona eren müsabakada attığı 2 golle ön plana çıkmıştı.

Cerny, seri penaltı atışlarına giden rövanş mücadelesinde de Fenerbahçe'nin ağlarını bir kez daha sarsmıştı.

BU SEZON CERNY

Süper Lig’de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı.

KADIKÖY'DE BİLEK BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, bu galibiyetle rakibine karşı son maçlarda deplasmandaki üstünlüğünü de sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’deki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

2024-2025 sezonunda rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir öncesi sezonda ise 2-1’lik mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise 4-2 galip gelen siyah-beyazlı ekip, 2021-2022’de de 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ ÖNE GEÇİP KAZANDI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig de dahil olmak üzere ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı. Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti. Ligin 16. haftasında da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı olmuştu.

