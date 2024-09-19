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Kadıköy'deki son 5 derbide Galatasaray'dan 3 galibiyet

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#Süper Lig#Kadıköy#Galatasaray
Kadıköydeki son 5 derbide Galatasaraydan 3 galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:42

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Kadıköydeki son 5 derbide Galatasaraydan 3 galibiyet

Cimbom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi şöyle:

24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

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#Süper Lig#Kadıköy#Galatasaray

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