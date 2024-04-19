Kadıköy'deki penaltı atışları sonrası İsmail Kartal'ın sözleri akıllara geldi! İhmal mi edildi? Olympiakos kalecisi devleşince...

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten maçta Olympiakos'a penaltılarda yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

YALNIZCA 2 PENALTI GOL OLDU

Fenerbahçe'de sırasıyla Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Djiku ve Bonucci penaltılarda topun başına geçti.

Batshuayi ve Djiku ağları havalandırırken diğer 3 ismin vuruşları, Olympiakos kalecisi Tzolakis'e takıldı.

BONUCCI PENALTILAR İÇİN GİRDİ AMA...

Mücadelenin 120. dakikasında penaltı atışları için oyuna dahil olan Leonardo Bonucci, kader penaltısında ağları bulamadı.

KAÇANLARIN HEPSİ AYNI KÖŞEDEN

Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci'nin vuruşlarının kalecinin sol tarafına yapması ve 3'ünün de kaçması dikkat çekti. Yalnızca Dijku, rakip kaleciyi ters köşeye yatırırken Batshuayi'nin gol olan vuruşunda ise Tzolakis'e topa dokundu ancak golü önleyemedi.

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İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Fenerbahçe'nin penaltı performansının ardından İsmail Kartal'ın müsabakadan önce basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında penaltı ihtimalinin ihmal edildiği yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlar oldu.

"Uzatmalar ve penaltı atışları ihtimali olacak. Penaltılara çalıştınız mı?" sorusunu yanıtlayan Kartal, "Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da yine olacak. İnşallah penaltılara kalmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından ise penaltılar hakkında şu açıklamaları yaptı:

Yüzdesel olarak en az penaltı kaçıran oyuncular, penaltıları atamadı. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz.