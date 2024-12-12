Kadıköy'deki maçı konuşuyorlar: Fenerbahçe'yi mahvetti | Süpersonik bir olay

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Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf konuk ekip oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Athletic Bilbao'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Athletic, liderliğini sürdürdü. 2. kez yenilen Fenerbahçe ise 8 puanla 15. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE'Yİ KAHREDEN RAKAMLAR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic karşısında oynadı.

Bu mücadele aynı zamanda sarı lacivertli takımın geçen sezon 1-0 kazandığı ve tamamı isabetli 5 şut çektiği Union Saint-Gilloise maçından sonra en az şut çektiği karşılaşma oldu.

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181 DAKiKADIR GOL ATAMIYOR

Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi kariyerinde 25. kez bir iç saha maçına çıkarken ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

Bu sezon 13’ü lig, 9’u Avrupa maçları olmak üzere ilk 22 resmi maçın tamamında gol atan Kanarya, Beşiktaş’ın ardından Athletic’in de filelerini havalandıramadı (Son gol-Gaziantep 89. dakika).

İSPANYOL BASINI YAZDI

Fenerbahçe ile Athletic arasında oynanan müsabaka, İspanyol basınında da geniş yer buldu.

EL CORREO: Athletic, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sini perişan etti. Ernesto Valverde’nin takımı bir kez daha rekabetçi seviyesini gösterdi ve neredeyse son 16 turuna doğrudan biletini kesinleştiren büyük bir zafer elde etti

LA VANGUARDiA: İnaki’nin süpersonik golü İstanbul’da liderliği getirdi.

SPORT: Ernesto Valverde, Mourinho’yu ifşa etti.

EL PAIS: "Inaki Williams, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini mahvetti."

MARCA: "Şampiyon Athletic Bilbao, Fenerbahçe'yi yıldızı Inaki Williams ile devirdi."

AS: "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic Bilbao gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü."

EL DESMARQUE: "Athletic Bilbao, Inaki Williams'ın iki golü sayesinde İstanbul'daki Türk cehennemini bastırmayı başardı."

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MUNDO DEPORTIVO: "Valverde'nin adamları Mourinho'nun adamlarından daha iyi oynadı. Fenerbahçe, maçın başında stoperlerinin yaptığı hata ile yenilen golden itibaren kafalarından çok yürekleriyle mücadele ettiler ancak hücum ederek savunma yapmayı seven bir Bilbao takımının sağlamlığı karşısında yenildiler."