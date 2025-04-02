Kadıköy'deki derbinin kaderini değiştiren an! Fenerbahçe'nin hasreti sürüyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Ligin 25. haftasında Rams Park'ta sarı-kırmızılılar ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon 3. lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı - lacivertliler, ligin 34. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY'A KARŞI 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı son 4 iç saha maçını kazanamadı. son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibini sahasında 2-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı son Galatasaray derbisi şöyle:

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2

FENERBAHÇE, GALATASARAY'A KUPADA 12. KEZ ELENDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Galatasaray'a karşı 12. kez elendi. İki takım bu müsabakayla birlikte Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5’er olmak üzere 16. kez rakip oldu. Derbiden 2-1'lik skorla mağlup ayrılan sarı - lacivertliler, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa elendi.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu sezon oynadığı 3 maçta da mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, sarı - kırmızılılara ligde Kadıköy'de 3-1 mağlup olurken, RAMS Park'ta 0-0 berabere kalmıştı.

DERBİDE KADER ANI

Derbide dakika 90+11'i gösterdiğinde Milan Skriniar, topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa hayati bir hamle yapan Davinson Sanchez, takımını yarı finale taşımış oldu.