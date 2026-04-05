×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kadıköy'deki derbide tartışma yaratan penaltı kararı: Beşiktaş'tan 'skandal' tepkisi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş
Kadıköydeki derbide tartışma yaratan penaltı kararı: Beşiktaştan skandal tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 22:33

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine, 90+7. dakikada verilen penaltı kararı damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların 'skandal' olarak adlandırdığı penaltı kararı sonrası Kerem Aktürkoğlu, attığı golle sarı-lacivertlilere 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın son anlarına golsüz eşitlikle girilirken, Kadıköy'de dakikalar 90+7'de derbinin kırılma anı yaşandı.

KADIKÖY'DE PENALTI KARARI

Dorgeles Nene, Emmanuel Agbadou'nun müdahalesiyle ceza sahasına girerken yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi Yasin Kol, bu pozisyonun ardından tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Kadıköydeki derbide tartışma yaratan penaltı kararı: Beşiktaştan skandal tepkisi

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, hakemin bu kararı karşısında yoğun tepki gösterdi. Beşiktaş cephesi, Nene'ye yönelik herhangi bir müdahale olmadığını savunurken, aynı zamanda pozisyonun ceza sahası dışarısında olduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI

Kadıköydeki derbide tartışma yaratan penaltı kararı: Beşiktaştan skandal tepkisi

Söz konusu bu karar sonrası iki kulübe arasında gerginlik çıktı.

Sahadaki tartışmaların yatışmasının ardından topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Penaltı kararının ardından siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından kararı 'skandal' ifadesiyle yorumladı.

Öte yandan Beşiktaş, maç sonucu paylaşımında siyah arka plan plan kullandı.

Siyah-beyazlılar bir de "Emek hırsızları!" ifadelerinin aldığı penaltı pozisyonuna ait görüntüler paylaştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!