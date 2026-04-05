Kadıköy'deki derbide tartışma yaratan penaltı kararı: Beşiktaş'tan 'skandal' tepkisi!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın son anlarına golsüz eşitlikle girilirken, Kadıköy'de dakikalar 90+7'de derbinin kırılma anı yaşandı.

KADIKÖY'DE PENALTI KARARI

Dorgeles Nene, Emmanuel Agbadou'nun müdahalesiyle ceza sahasına girerken yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi Yasin Kol, bu pozisyonun ardından tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, hakemin bu kararı karşısında yoğun tepki gösterdi. Beşiktaş cephesi, Nene'ye yönelik herhangi bir müdahale olmadığını savunurken, aynı zamanda pozisyonun ceza sahası dışarısında olduğunu iddia etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI





Söz konusu bu karar sonrası iki kulübe arasında gerginlik çıktı.

Sahadaki tartışmaların yatışmasının ardından topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Penaltı kararının ardından siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından kararı 'skandal' ifadesiyle yorumladı.

Öte yandan Beşiktaş, maç sonucu paylaşımında siyah arka plan plan kullandı.

Siyah-beyazlılar bir de "Emek hırsızları!" ifadelerinin aldığı penaltı pozisyonuna ait görüntüler paylaştı.