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Kadıköy'de Yusuf Akçiçek resitali!

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#FENERBAHÇE#Anderlecht#Yusuf Akçiçek
Kadıköyde Yusuf Akçiçek resitali
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Tadic’e asist yaptı, Dzeko’nun golünün hazırlayıcısı oldu, 2 topu direkten döndü, istatistiklerde de zirveye çıktı.

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F.BAHÇE’de genç Yusuf Akçiçek dün performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

KARİYERİNİN ilk asistini 11. dakikada Tadic’e yaptı. 42’de faulde yıkılmadı ve topu Kostic’e aktardı. Dzeko’nun golünün hazırlayıcısı oldu. 10 ve 59. dakikadaki kafa vuruşları direkten döndü.

YÜZDE 89.2 pas oranıyla oynayan, 6 ikili mücadele kazanan, 3 top Yusuf maçla ilgili olarak ise “Takım olarak çok iyi oynadık. Ben elimden geleni yapmaya
çalışıyorum ama önemli olan 3-0 kazanmak. Daha bitmedi. Turu geçince bitecek” dedi.

MOURINHO'DAN ÖVGÜ: ÇOK ÇALIŞKAN, ZEKi VE MUTEVAZI

JOSE Mourinho da Yusuf ile ilgili övgü dolu ifadeler kulandı. Mourinho “Çalışmaları karşılığını veriyor. Ona dikkat etmeliyim. Onu yetiştirmek istiyorum. Çok zeki ve çalışkan. Topla da çok kaliteli. Hava toplarında iyi. Çok da mütevazı bir çocuk. Ancak ayakları yere sağlam basmalı” dedi.

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#FENERBAHÇE#Anderlecht#Yusuf Akçiçek

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