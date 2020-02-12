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İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Kadıköy’de ‘Trakya’ çıkarması

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Kadıköy’de ‘Trakya’ çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Kırklarelispor, deplasman tribününü doldurdu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk etti. 3-0 biten ilk maçın rövanşına ise Kırklareli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy’e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi.

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