Kadıköy'de tarihi rövanş! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var? Şampiyonlar Ligi iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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FENERBAHÇE

Süper Lig'de yeni sezonu Adana Demirspor'u 1-0 yenerek açan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Lille'i konuk edecek.

Valenciennes'deki ilk maç Fransız ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü İrfan Can Kahveci kaydetmişti.

Rövanş öncesi Fred (sakat) dışında eksik yok.

Orta alanda Adana Demirspor maçına benzer bir düzen (İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski & Dusan Tadic) mi izleyeceğiz?

Yoksa denkleme Rade Krunic veya Mert Hakan Yandaş dahil olacak mı? Maç saati öğreneceğiz...

TD Jose Mourinho basın toplantısında, sağ bekte Mert Müldür ile başlayacağını söyledi.

Stoper ikilisinden biri de Çağlar Söyüncü olacak.

"9 numara" pozisyonu için Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri arasında yapılacak tercih de hem maçın hem de turun gidişatını etkileyecektir.

LILLE

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Fransa'da Ligue 1 başlamadığı için hafta sonunu pas geçen Lille'de ise Samuel Umtiti (sakat) ve Nabil Bentaleb (rahatsız) oynamayacak.

İlk karşılaşmada, galibiyet golünü atan Edon Zhegrova kenardan gelmiş ve Tiago Santos (sağ) kanat bek gibi oynamıştı.

Thomas Meunier'i sağ bekten ziyade sağ stoper gibi izlemiştik.

Takımdan ayrılması gündemde olan Jonathan David ilk 11'de başlamış, Mohamed Bayo sonradan oyuna dahil olmuştu.

Rövanş öncesi Fransız kaynaklar kadro düzeninde ve oyuncu tercihlerinde farklılık beklemiyor.

Stoperde Meunier'e Alexsandro ve Bafode Diakite eşlik etmeye devam edecek.

Forvet arkasında bir kez daha Remy Cabella ile Hakon Amar Haraldsson'u izleyeceğiz. Orta ikili "Benjamin Andre & Angel Gomes" olacak.

"Fenerbahçe - Lille" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 15 Avrupa maçının 13'ünü kazandı! (1B 1M)

- Lille'in Avrupa'da oynadığı son 15 maçın 14'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez Martinez, geçen sezon 33 karşılaşmada düdük çalmıştı. (183 sarı kart, 8 kırmızı kart, 5 penaltı)

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%38'lik kesim sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de (90 dakika içinde) galibiyete uzanacağını düşünüyor...

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