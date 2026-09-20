Kadıköy'de tarihi goller: Yine İsmail Kartal başardı!

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Milli ara öncesinde Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine gol oldu yağdı. İlk yarıda tam 5 gol bulan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 8-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 4’ü Vedat Muriqi’den gelirken, Mason Greenwood 2, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci de birer gol kaydetti.

İSMAİL KARTAL BAŞARISINI TEKRARLADI

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir maçın ilk yarısında beş gol attığı dördüncü karşılaşmayı Eyüpspor karşısında oynadı. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı son iki kez İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde ilk yarısında 5 gol attığı maçlar şöyle:

- Eylül 2026 - Eyüpspor (İsmail Kartal)

- Ocak 2024 - Konyaspor (İsmail Kartal)

- Şubat 2009 - Hacettepe (Luis Aragones)

- Mart 1989 - Eskişehirspor (Todor Veselinovic)

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AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE İLK

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk 45 dakikada attığı 5 golle Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir maçın ilk yarısında bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

7 GOL YİNE İSMAİL KARTAL İLE GELDİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bir maçta son kez 7 gol attığında da takımın başında İsmail Kartal bulunuyordu.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Konyaspor'u Kadıköy'de 7-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 7 gol attığı son üç maç:

2024 - Konyaspor 7-1 Fenerbahçe: İsmail Kartal

2026 - Fenerbahçe 7-0 Eyüpspor: İsmail Kartal

2018 - Karabükspor 0-7 Fenerbahçe: Aykut Kocaman

TARİHİ SKOR

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde oynadığı 13 karşılaşmadaki en farklı galibiyetini Eyüpspor karşısında elde etti.

Süper Lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1’lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0’lık galibiyet ise sarı-lacivertlilerin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

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3 PUAN 2 MAÇ SONRA GELDİ

Ligin 4. haftasında Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe, sonraki hafta ise Gaziantep FK ile berabere kaldı. Kanarya bugün aldığı galibiyetle 2 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

İsmail Kartal’ın öğrencileri bu sonuçla puanını 10’a yükseltti.

VEDAT MURIQI'DEN 4 GOL!

Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin Kosovalı santraforu Vedat Muriqi damga vurdu.

Kosovalı golcü, rakip fileleri tam 4 kez havalandırarak gecenin yıldızı olurken, Cengiz Ünder'in Ocak 2024'te İstanbulspor karşısında attığı 4 golden bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

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Muriqi ayrıca Eyüpspor karşısında Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te oynanan müsabakada yedeklerde yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 11'de çıktığı 4 maçın 3'ünde golünü atmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Vedat, Eyüpspor karşısında 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.