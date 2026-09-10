Kadıköy'de tarihi gece: Fenerbahçe - Roma!

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Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavına bu akşam Roma karşısında çıkacak. Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Sarı lacivertlilerde, UEFA dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio forma giyemeyecek. Roma’da ise sakatlıktan yeni çıkan Lorenzo Pellegrini oynamayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon’u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Ligde geçen hafta Beşiktaş’a evinde mağlup olan sarı lacivertli takım, taraftarının önünde karşılaşacağı Roma’yı yenerek olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de Romelu Lukaku, bugün oynaması halinde 2023-24 sezonunda forma giydiği eski takımına karşı mücadele etmiş olacak. Bugünkü karşılaşma, sarı lacivertlilerin 17 yıl 9 ay (6 bin 483 gün) sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki son maçını 10 Aralık 2008’de deplasmanda Dinamo Kiev’le oynamış ve 1-0 mağlup olmuştu.

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Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Semedo), Skrniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Greenwood, Kerem, Oğuz, Lukaku (Muriqi).

Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Kone, Wesley, Mora, Dybala, Malen.