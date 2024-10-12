Kadıköy'de tarihi değişim! Yazın hazırlanan projeler için düğmeye basıldı

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Fenerbahçe camiasının buluşma noktası, tarihi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, yeni yönetimin hazırladığı geniş kapsamlı bir dizi modernizasyon çalışmasıyla yepyeni bir çehreye bürünmeye hazırlanıyor. Ülker Stadı’nı Avrupa’nın en seçkin futbol lokasyonlarından biri yapmayı amaçlayan çalışmalarda sona çok yaklaşıldı.

ÇALIŞMALAR ÜÇ ANA ADIMDA OLACAK

Fenerbahçe yönetim kurulunun yaz boyunca sürdürdüğü ön hazırlıkların sonunda, stadyumun altyapısını daha ileriye taşıyacak olan projelerin üç ana adımla uygulanmasına karar verildi. Önce aydınlatma ve ses sistemleri geliştirilecek ardından kale arkası kapasitesi artırılacak. Yeni ses sistemleri ve aydınlatma projeleri iki ay içinde tamamlanacak. Kale arkasında yapılacak revizeler için ise izinler bekleniyor.

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TÜM STADYUMDA BÜYÜLEYİCİ AYDINLATMA

Fenerbahçe Ülker Stadı’ndaki mevcut konvansiyonel aydınlatma sistemleri yerini çok daha modern LED ve membran teknolojisine sahip modern aydınlatma sistemlerine bırakacak. Baş döndürecek güzellikteki yeni aydınlatma sisteminin 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede her karşılaşma aynı zamanda bir görsel şölen haline gelecek.

COŞTURAN, RAKİBİ BASKILAYAN AKUSTİK

Ses sistemleri alanında dünyanın önde gelen firmalarından D&B ile iş birliği yapan Fenerbahçe, stadyumun seslendirme altyapısını son teknolojiyle donatacak. Proje tamamlandığında Fenerbahçe futbolcusunu ve taraftarını coşturan, havaya sokan aynı zamanda rakibi baskılayan bir akustik oluşacak. Bu proje de önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak.

OKUL AÇIK AYAKTA İZLEYECEK

Fenerbahçe Ülker Stadı’nın ‘Okul Açık’ olarak anılan kale arkasının alt bölümü, kapasiteyi yüzde 20 arttıracak projeyle hem ayakta izlemeye hem de açılır-kapanır koltuk seçeneklerini uygulamaya hazır hale getirilecek. Gerekli izinler alınır alınmaz düğmeye basılacak ve uygulamaya geçilecek. Bu sayede F.Bahçe rakipleri üstünde baskıyı artıracak.

AYDINLATMADA ÖZEL TEKNOLOJi

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin aydınlatma çalışmaları sırasında yüzde 45 enerji tasarrufuna ve 40 katına kadar uzun ömüre sahip Philips marka akıllı LED teknolojisi kullanılacak. Yüklenici Signify firması, staddaki büyülü atmosferin ışık şovları daha etkileyici hale getirileceğini belirtirken, membran kısmında 16.7 milyon renk seçeneğine sahip dinamik aydınlatma sistemleri uygulanacaklarını ifade ettiler.