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Kadıköy'de sıcak saatler! Ali Koç ve Jorge Jesus kulüp binasında görüştü...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Kadıköyde sıcak saatler Ali Koç ve Jorge Jesus kulüp binasında görüştü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 15:52

Son dönemde arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Ali Koç ile Jorge Jesus kulüp binasında kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen tarihi derbinin ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bu sabah saatlerinde kulüp binasında durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştu. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ardından Portekizli teknik adam, özel aracıyla Samandıra’ya gitmek için kulüpten ayrıldı.

Son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sonrasında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus'un takımdaki geleceğinin masaya yatırıldığı görüşme sonrasında taraflardan henüz resmi bir açıklama geldi.

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Kadıköyde sıcak saatler Ali Koç ve Jorge Jesus kulüp binasında görüştü...

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PORTEKİZ BASINI: AYRILIK İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANDI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus'un geleceği uzun süredir merak konusu olurken derbi mağlubiyeti sonrası ayrılık ihtimali ağırlık kazandı.

A Bola'da yer alan habere göre, Herve Renard sonrası yeni teknik direktör arayan Suudi Arabistan'ın Jesus ile ilgilendiği yeniden aktarılırken Portekizli çalıştırıcının da bu ihtimale sıcak baktığı aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın yakından tanıdığı bir ülkenin milli takımının başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

DOSTANE ŞEKİLDE YOLLAR AYRILABİLİR

Öte yandan UOL Esporte, Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus'un olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiğini yazmıştı. Haberde, Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde dostane bir şekilde yolları ayırabileceği kaydedildi.

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç

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