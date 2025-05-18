Kadıköy'de santrayla birlikte 'İstifa' sesleri! Gol sonrası En Nesyri'den tribünlere olay hareket

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti.

Süper Lig'de son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertlilerde taraftarın maça ilgisi çok düşük kaldı. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

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'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Tribünlerdeki az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı. Sarı-lacivertliler futbolculardan sonra yönetime tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinda 19 Mayıs'a özel pankart açıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: EYLÜL AYINDA OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YAPACAĞIZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün maçtan önce FBTV’ye yaptığı açıklamada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını duyurdu.

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FBTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

GOL SONRASI EN NESYRİ'DEN TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

En Nesyri, 32. dakikada Eyüpspor ağlarına gönderdiği gol sonrası maç başından itibaren tepki tezahüratlarını sürdüren tribünlerine dönerek kulağını göstererek 'Duymuyorum' işareti yaptı.