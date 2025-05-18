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Kadıköy'de santrayla birlikte 'İstifa' sesleri! Gol sonrası En Nesyri'den tribünlere olay hareket

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#Fenerbahçe#Ülker Stadyumu#Ali Koç
Kadıköyde santrayla birlikte İstifa sesleri Gol sonrası En Nesyriden tribünlere olay hareket
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 19:14

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de taraftarlar santrayla birlikte oyuncuları ıslıklamaya başladı ve yönetimi istifaya davet etti. Attığı gol sonrası tribünlerin tezahüratlarına tepki gösteren En Nesyri kulağını gösterdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti.

Süper Lig'de son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertlilerde taraftarın maça ilgisi çok düşük kaldı. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

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'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ 

Tribünlerdeki az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı. Sarı-lacivertliler futbolculardan sonra yönetime tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinda 19 Mayıs'a özel pankart açıldı.

Kadıköyde santrayla birlikte İstifa sesleri Gol sonrası En Nesyriden tribünlere olay hareket

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: EYLÜL AYINDA OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YAPACAĞIZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün maçtan önce FBTV’ye yaptığı açıklamada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını duyurdu.

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FBTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

GOL SONRASI EN NESYRİ'DEN TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

 En Nesyri, 32. dakikada Eyüpspor ağlarına gönderdiği gol sonrası maç başından itibaren tepki tezahüratlarını sürdüren tribünlerine dönerek kulağını göstererek 'Duymuyorum' işareti yaptı.

Kadıköyde santrayla birlikte İstifa sesleri Gol sonrası En Nesyriden tribünlere olay hareket

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#Fenerbahçe#Ülker Stadyumu#Ali Koç

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