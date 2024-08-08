Kadıköy'de olimpiyat heyecanı

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11 Ağustos'a dek Olimpiyat Oyunları’nı canlı izleme fırsatı sunan festival kapsamında her yaş grubundan sporseverlere ve ailelere yönelik spor aktiviteler ile alanında uzman konuşmacılar tarafından spor seminerleri düzenleniyor. Yenilikçi deneyimler sunan yaratıcı atölyeler ve yarışmalar etkinliğe ayrı bir heyecan katarken, katılımcılar P&G Türkiye’nin ürün ve markalarıyla sunduğu üstün performansla tanışma şansı da yakalıyor.

Procter & Gamble’ın (P&G) sadece ürünleriyle değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da hayatlara dokunmayı ve iyileştirmeyi birincil önceliği olarak ele aldığını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “P&G'nin topluma katkı sağlayan projeler geliştirdiği en önemli alanlardan biri, spor. 2010 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile bir partnerlik anlaşması imzalayan, 2020 yılında yapılan yeni bir anlaşma ile bu partnerliği 2028’e kadar uzatan P&G, olimpik ve paralimpik sporcular için pek çok önemli destekte bulunuyor. İlk adımı Olimpiyat Oyunları Londra 2012 için atılan bu yolculukta, bugün dünya çapında en büyük 15 Olimpiyat sponsorundan biri olan P&G, üstün performanslı markalarıyla hayatları iyileştiren bir şirket olarak Olimpiyat Köyü’nde de sporcuların hayatlarını iyileştirecek ve kolaylaştıracak adımlar atıyor: Braun, Gillette, Head&Shoulders, Pantene ile Güzellik ve Bakım Salonu, Oral-B ile Diş Kliniği, Ariel tarafından sağlanan Çamaşır Odaları ve Paris 2024'te Pampers yani Türkiye'deki ismiyle Prima markasıyla Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları tarihinde ilk kez sporcu ebeveynlerin oyunlar sırasında bebekleri ve küçük çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlayan kreş, bunlardan sadece birkaçı. Genlerimizde bulunan inovasyon gücü sayesinde tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini yakından izleyerek geliştirdiği ürünlerinin üstün performansıyla P&G, sporcuların ve annelerinin en büyük yardımcısı oluyor. Artan beslenme ve antrenman programlarında Fairy ve Ariel gibi üstün performanslı ürünleriyle sporcuların ve annelerinin hayatlarını kolaylaştırıyor" dedi.

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Ülkemizde ise P&G Türkiye olarak sporun gelişimine yönelik önemli projelere ve sponsorluklara imza attıklarını hatırlatan Turnaoğlu, “Türkiye’de spor kültürünü yaygınlaştırarak daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de olimpiyatlarda başarılarımızı annelere rehberlik ederek artırmak hedefiyle başlattığımız projemizin 10. yılını, Paris 2024 heyecanıyla kutluyoruz. Her Yıldızın Ardında Bir Yıldız Anne Vardır, diyerek yürüttüğümüz projemizle 37 olimpik, 10 paralimpik olmak üzere 47 milli sporcumuzu Paris 2024 yolunda destekliyoruz. Ne mutlu ki 37 milli olimpik sporcumuzdan 22’si ülkemizi Olimpiyat Oyunları Paris 2024’te temsil etmeye hak kazandı. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar’ın yanı sıra Türkiye’de lokal olarak markalarımızla sporcularımıza ve takımlarımıza verdiğimiz destekler de var. Orkid markamızla Olimpiyat Oyunları’nın favorilerinden Kadın Milli Voleybol Takımı’nın ilk sponsoru olarak 2003 yılında başlayan ve 21 yıldır aralıksız devam eden desteğimizi 'Cesaret Sponsoru' olarak sürdürüyoruz. Oral-B markamızla da Türkiye Triatlon Federasyonu’nun ana sponsoru olarak olimpiyatlara katılacak triatlon sporcularımızın da en büyük destekçisiyiz. Sporcularımızın verecekleri mücadele ve hiç kaybetmeyecekleri azimleriyle ilham yaratmalarını diliyoruz” diye konuştu.





11 Ağustos'a Kadar Sporun ve Eğlencenin Merkezi Olacak



Tankut Turnaoğlu, milli sporcularımızın ve takımlarımızın çıkacağı her karşılaşmanın geniş kitlelere ulaşıp bu ilhamın daha da büyümesi ve sporun birleştirici gücünü hissetmek için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) Festival Park Kadıköy’de gerçekleştirdiği Spor Festivali’nin ana sponsorluğunu da üstlendiklerini söyledi. Paris 2024 heyecanın organizasyon boyunca canlı olarak yayınlanacağı bu festivale tüm halkımızı davet eden Turnaoğlu, “Olimpiyat oyunlarını canlı izleme fırsatının yanı sıra her yaş grubundan sporseverlere ve ailelere yönelik spor aktivitelerinin de düzenlendiği festival kapsamında, alanında uzman konuşmacılar tarafından spor seminerleri düzenleniyor. Katılımcılara yenilikçi deneyimler sunan yaratıcı atölyeler ve yarışmalar da etkinliğe ayrı bir heyecan katıyor. Özel olarak kurulan stantta P&G, katılımcıları ürün ve markalarıyla sunduğu üstün performansla da tanıştırıyor. Festival Park Kadıköy, 11 Ağustos'a kadar sporun ve eğlencenin merkezi olacak” dedi.