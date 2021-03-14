Kadıköy'de ofsayt tepkisi! Fenerbahçeliler itiraz etti ama...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 62. dakikasında Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.
Gol sonrası sarı-lacivertli oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.
Yaklaşık 4 dakika süren incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve çizginin doğru çekilmediğini iddia ettiler.
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