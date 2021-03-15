Kadıköy'de o an! Gençlerbirliği maçının son anlarında Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada Filip Novak ile golü bulsa da 39. dakikada Serdar Aziz'in topu kendi filelerine göndermesi sonrası ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda yeniden öne geçmek için mücadele eden Fenerbahçe, 63. dakikada Ayite'nin golüne engel olamadı. Kalan bölümde skor üretemeyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

21 YIL SONRA GELEN ZAFER

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.

Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.





EMRE BELÖZOĞLU SON ANLARI AYAKTA İZLEDİ

Fenerbahçe Sportif Direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin son dakikalarını ayakta takip etti. Sakatlığı devam eden Mesut Özil ise müsabakayı tribünden takip etti.

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