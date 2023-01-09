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Kadıköy’de maç sonu kısa süreli gerginlik

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Kadıköy’de maç sonu kısa süreli gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio, fotoğrafçılara ‘3’ işaretiyle poz veren Icardi’yle gerginlik yaşadı. Yandaş araya giren Okan Buruk ile de tartıştı.

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Ülker Stadı’nda G.Saraylı futbolcuların galibiyet sevincini orta yuvarlakta kutlaması Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların tepkisini çekti.

Yandaş soyunma odası tünelinin yanında sarı kırmızılıları beklemeye başlarken sahadaki fotoğrafçıların Icardi’den poz isteğine Arjantinli yıldızın elini ‘3’ yaparak cevap vermesi Fenerbahçe teknik heyetinden Mehmet Aurelio’nun tepkisini çekti.

Aurelio ve Icardi arasındaki tartışmaya Mert Hakan da katıldı. M. Hakan, Icardi’nin elini tutarak 3 işareti yapmasını engellemeye çalışırken ufak çaplı bir arbede çıktı. Mert Hakan, araya giren G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de tartıştı.

Öte yandan Mert Hakan, son 3 maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görüp ilginç bir istatistiğe imza attı.

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