Kadıköy’de maç sonu kısa süreli gerginlik

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Ülker Stadı’nda G.Saraylı futbolcuların galibiyet sevincini orta yuvarlakta kutlaması Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların tepkisini çekti.

Yandaş soyunma odası tünelinin yanında sarı kırmızılıları beklemeye başlarken sahadaki fotoğrafçıların Icardi’den poz isteğine Arjantinli yıldızın elini ‘3’ yaparak cevap vermesi Fenerbahçe teknik heyetinden Mehmet Aurelio’nun tepkisini çekti.

Aurelio ve Icardi arasındaki tartışmaya Mert Hakan da katıldı. M. Hakan, Icardi’nin elini tutarak 3 işareti yapmasını engellemeye çalışırken ufak çaplı bir arbede çıktı. Mert Hakan, araya giren G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de tartıştı.

Öte yandan Mert Hakan, son 3 maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görüp ilginç bir istatistiğe imza attı.

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