Kadıköy'de Lugano sürprizi! Kılık değiştirmiş...

Galatasaray'ın Kadıköy'de 21 yıl sonra galip geldiği tarihi gecenin ardından büyük bir sürpriz ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de ilk kez kazandı.
2
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde sürpriz bir futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı.
3
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından De Rossi, geçtiğimiz günlerde Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirmişti.
4
De Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri haline gelmişti.
5
Aynı taktiği bu kez bir Fenerbahçe efsanesi uyguladı ve Galatasaray derbisini tribünde sarı lacivertli taraftarların arasında izledi.
6
Sarı lacivertli takımın unutulmaz savunma oyuncularından olan Diego Lugano, Galatasaray maçına kılık değiştirerek geldi.
7
8
Brezilyalı isim, Galatasaray'ın sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçı kale arkası tribününde Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte izledi.
9
Diego Lugano o anları sosyal medya hesabından anbean paylaştı.