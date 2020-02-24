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Futbol
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 14:06, /

Kadıköy'de Lugano sürprizi! Kılık değiştirmiş...

Galatasaray'ın Kadıköy'de 21 yıl sonra galip geldiği tarihi gecenin ardından büyük bir sürpriz ortaya çıktı.

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Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de ilk kez kazandı.

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Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde sürpriz bir futbolcunun yer aldığı ortaya çıktı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından De Rossi, geçtiğimiz günlerde Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirmişti.

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De Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri haline gelmişti.

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Aynı taktiği bu kez bir Fenerbahçe efsanesi uyguladı ve Galatasaray derbisini tribünde sarı lacivertli taraftarların arasında izledi.

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Sarı lacivertli takımın unutulmaz savunma oyuncularından olan Diego Lugano, Galatasaray maçına kılık değiştirerek geldi.

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Brezilyalı isim, Galatasaray'ın sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçı kale arkası tribününde Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte izledi.

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Diego Lugano o anları sosyal medya hesabından anbean paylaştı.

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