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Kadıköy'de kritik randevu! Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig
Kadıköyde kritik randevu Fenerbahçenin rakibi İstanbulspor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Fenerbahçe, G.Saray’ın puan kaybıyla daha da önem kazanan maçta İstanbulspor’u yenip farkı 4’e indirmeye çalışacak.

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Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın kapanış maçında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, zirve takibinde yara almamak için sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 maçını da geriden gelerek 2-1’lik skorlarla kazanan sarı lacivertli ekip galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kanarya’da sakatlıkları süren Altay Bayındır, Miha Zajc, Lincoln ve Michy Batshuayi forma giyemeyecek. Uzun dönemli sakatlıktan sonra takıma dönen Luan Peres, Joshua King ve sarı kart cezası biten Osayi Samuel ikadroya dönecek.

ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ

Başakşehir maçında tek forvetli sistemle sahaya çıkan teknik direktör Jorge Jesus İstanbulspor karşısında yeniden çift forvetli sistemle sahaya çıkması bekleniyor. Buna göre ileride Pedro-Valencia ikilisi görev yapacak.

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Kadıköyde kritik randevu Fenerbahçenin rakibi İstanbulspor

F.BAHÇE'DE 6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Arao ve Valencia ceza sınırında. İstanbulspor’da kart cezalıları David Jensen, Onur Ergün, Demeaco Duhaney ve Mahamadou Ba bugün forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig

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