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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de kısa süreli gerginlik! Arda Turan...

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ederken sarı kırmızılıların Kaptanı Arda Turan'la locadaki seyirciler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Fenerbahçeli taraftarlarla Galatasaraylı futbolcu Arda Turan arasında maç öncesi kısa süreli bir diyalog yaşandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların yer aldığı locadan Arda Turan aleyhine tezahürat yapıldı.

Tecrübeli oyuncu, bazı taraftarların küfür etmesinin ardından ise el-kol hareketiyle tepki gösterdi. 

Tartışma büyümezken Arda Turan, sahaya takım arkadaşlarının yanına döndü.

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