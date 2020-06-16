Kadıköy'de kader maçı: Fenerbahçe - Trabzonspor

Süleyman Arat - Ligde zirveden uzak kalan Fenerbahçe hem sezonu kupasız kapatmamak hem de Avrupa Ligi’nde gruplara direkt kalmak için kupayı istiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Trabzonspor da bu yoldaki en zor sınavlarından birini geçmenin planlarını yapıyor.

Pandemi döneminde yeniden başlayan futbolumuzda Süper Lig’in ardından gözler bugün Ziraat Türkiye Kupası’na çevrilecek. Türk futbolunun iki devi, F.Bahçe ve Trabzon bugün Kadıköy’de yarı final rövanşına çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi 2-1 kazanmıştı. F.Bahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzon ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde finale yükselecek.

VEDAT MURİÇ VE HASAN ALİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe için bugünkü maçın anlamı büyük... 2014 yılındaki Süper Kupa’dan bu yana yaklaşık 6 yıldır müzesine yeni bir başarı nişanı ekleyemeyen sarı lacivertli ekip kupayı kazanarak bu hasretine son vermek istiyor. Bu yolda önce Trabzon engelini aşması gereken İstanbul ekibi belki de sezonun en kritik 90, belki de 120 dakikasına çıkacak. Sarı lacivertlilerde, Kayseri maçında riske edilmeyen Muriç bugün 11’de oynarken kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Hasan Ali sol beke dönecek. Kart cezalısı Ozan ve sakat Kruse bugün oynayamayacak.

GUILHERME'NİN YERİNE SOSA

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun deyimiyle, Süper Kupa da dahil olmak üzere sezonu 2+1 kupayla bitirmek isteyen Trabzonspor da bugünkü randevuya büyük önem veriyor. Bordo mavililerde bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Guilherme de kart cezalısı. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması düşünülüyor.

TRABZONSPOR BU SEZON İSTANBULLARA YENİLMEDİ

İstanbul ekiplerine karşı bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda İstanbul ekiplerine karşı 10 maçta 4 galibiyet 6 da beraberlik alan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 22 gol attı ve 11 gol yedi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

STAT: ÜLKER

SAAT: 20.45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Deniz, Zajc, Rodrigues, Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

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